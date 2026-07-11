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В Керчи тушат пожар в административном здании

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. В Керчи на территории неэксплуатируемого производства, расположенного в административном здании, начался пожар. Площадь возгорания составляет 1600 квадратов. Об этом сообщили в главке МЧС по РК.

Источник: РИА "Новости"

«На территории неэксплуатируемого производства в административном здании огонь охватил кровлю и 3 этаж на площади 1600 кв.м», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают огнеборцы 3-го пожарно-спасательного отряда, водовозки администрации.

Пожарным удалось локализовать пожар. Сообщается, что никто не пострадал.

Ранее огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района. Также в Симферопольском районе Крыма из горящего сухостоя спасли ежа.

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