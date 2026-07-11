В Керчи тушат пожар в административном здании

«На территории неэксплуатируемого производства в административном здании огонь охватил кровлю и 3 этаж на площади 1600 кв.м», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают огнеборцы 3-го пожарно-спасательного отряда, водовозки администрации.
Пожарным удалось локализовать пожар. Сообщается, что никто не пострадал.
Ранее огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района. Также в Симферопольском районе Крыма из горящего сухостоя спасли ежа.
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