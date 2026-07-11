В Урюпинске пьяный мужчина хотел отомстить жене, а спалил дом сестры

По данным следствия, ранее судимый мужчина поругался с супругой. Крепко выпил, дождался, пока домочадцев не будет. После разлил бензин в коридоре и поджог его. Соседи заметили пожар и вызвали экстренные службы. Только благодаря им дом не выгорел полностью.