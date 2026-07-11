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Неадекватный мужчина напал на продавщицу цветочного магазина в Юдино

В Казани возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины в цветочном магазине. Происшествие случилось 9 июля в магазине на улице Бирюзовой в посёлке Юдино.

По данным дознания, мужчина находился в торговом зале и из хулиганских побуждений нанёс побои продавщице, сообщает прокуратура РТ. Мотивы его поступка не называются. На видео неадекват нападает с бутылкой в руке, девушка буквально смогла вырваться из-за прилавка и выбежать на улицу. У входа стоит еще один мужчина, возможно, сообщник нападавшего.

Полиция возбудила дело по статье 116 УК РФ — побои. Прокуратура Кировского района взяла расследование на контроль. Местные жители очень надеются, что нападавшего задержат в ближайшее время.