Во Вьетнаме 15 туристов погибли при крушении лодки

Как 11 июля сообщает новостной портал VnExpress, на борту находились 32 гражданина Индии и четыре члена экипажа. Судно внезапно вышло из строя и перевернулось, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде. На помощь пострадавшим оперативно прибыли находившиеся поблизости лодки.