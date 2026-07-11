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Во Вьетнаме 15 туристов погибли при крушении лодки

Около острова Фукуок на юге Вьетнама затонула прогулочная лодка с туристами, жертвами происшествия стали 15 человек.

Источник: Reuters

Как 11 июля сообщает новостной портал VnExpress, на борту находились 32 гражданина Индии и четыре члена экипажа. Судно внезапно вышло из строя и перевернулось, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде. На помощь пострадавшим оперативно прибыли находившиеся поблизости лодки.

«21 человек был спасен, а 15 погибли, в том числе две женщины и 13 мужчин. Выживших доставили в медицинские учреждения для оказания экстренной помощи», — указано в материале.

Ранее, 14 апреля, газета Dhaka Tribune сообщила, что более 250 человек, включая женщин и детей, пропали без вести после крушения траулера у берегов Бангладеш. Отмечалось, что из-за переполненности и шторма экипаж потерял управление, и судно затонуло.