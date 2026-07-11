Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ итальянец отверг передачу документов

По его словам, фигурант дела добровольно ответил на вопросы следствия. «Мой подзащитный пожелал пройти допрос, чтобы прояснить свою позицию. Он отверг, что передавал какие-либо документы, сведения или информацию, которые имеют секретный или конфиденциальный характер», — отметил адвокат. Он добавил, что защита пока не ходатайствовала об отмене меры пресечения в отношении Пираса, который содержится под домашним арестом.