Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ итальянец отверг передачу документов

По его словам, фигурант дела добровольно ответил на вопросы следствия. «Мой подзащитный пожелал пройти допрос, чтобы прояснить свою позицию. Он отверг, что передавал какие-либо документы, сведения или информацию, которые имеют секретный или конфиденциальный характер», — отметил адвокат. Он добавил, что защита пока не ходатайствовала об отмене меры пресечения в отношении Пираса, который содержится под домашним арестом.
7 июля газета La Repubblica сообщила, что двое бывших сотрудников спецслужб были задержаны в Риме по обвинению в якобы передаче России секретной информации, которая касается вопросов национальной безопасности. Как указывалось в официальном заявлении правоохранительных органов, еще в отношении «пяти лиц ведется расследование по различным статьям», они подозреваются в том числе «политическом или военном шпионаже», «раскрытии государственных секретов» и «раскрытии информации, распространение которой запрещено».
Главным подозреваемым по делу, как утверждают карабинеры, является 59-летний бывший сотрудник национальной разведки, «который получал и передавал информацию через шесть источников, в том числе четырех действующих военнослужащих».
Позднее глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства РФ после ареста подозреваемых якобы в шпионаже. Россия даст ответ на эту высылку, сообщили ТАСС в МИД РФ.