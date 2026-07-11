Под Воронежем 2 млн руб заплатила база отдыха за гибель мужчины на конной прогулке

Трагедия произошла в июле 2025 года. Жена с супругом приехали на базу отдыха «Золотой Сазан». Муж решил прокатиться на лошади. Но ему не объяснили технику безопасности при обращении с лошадьми, не предоставили защитный шлем, к тому же он был обут в ненадлежащую для конной прогулки обувь. В итоге мужчина, допущенный к конной прогулке без соответствующей экипировки, пытался сесть верхом на лошадь, но не удержался и упал на спину, ударившись головой об асфальт. Его доставили в больницу, но через два дня он умер от полученных травм.