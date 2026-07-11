В подтопленном селе в Пермском крае готовы 2 пункта временного размещения

Глава Лысьвенского округа сообщил, что в селе Кын готовы 2 пункта временного размещения.
Пункты временного размещения расположены в селе Кын в зданиях школ по адресу улица Мира, 40 и улица Железнодорожная, 49. В пунктах организовано горячее питание и спальные места.
«Часть жителей уже эвакуирована, часть остается в своих домах, не находящихся в зоне подтопления», — рассказала глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.
По его словам, в ночь на 11 июля подтопление увеличилось, но днём вода упала на 3 метра.
Напомним, из-за сильных ливней в районе села Кын вышли из берегов реки Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Дождевой паводок повредил три моста, подтопил семь домов и приусадебных участков. По информации от местных жителей, потоком воды унесло женщину.