В подтопленном селе в Пермском крае готовы 2 пункта временного размещения

Напомним, из-за сильных ливней в районе села Кын вышли из берегов реки Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Дождевой паводок повредил три моста, подтопил семь домов и приусадебных участков. По информации от местных жителей, потоком воды унесло женщину.