Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подтопленном селе в Пермском крае готовы 2 пункта временного размещения

Четыре реки вышли из берегов и подтопила семь домов в селе Кын.

Глава Лысьвенского округа сообщил, что в селе Кын готовы 2 пункта временного размещения.

Пункты временного размещения расположены в селе Кын в зданиях школ по адресу улица Мира, 40 и улица Железнодорожная, 49. В пунктах организовано горячее питание и спальные места.

«Часть жителей уже эвакуирована, часть остается в своих домах, не находящихся в зоне подтопления», — рассказала глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.

По его словам, в ночь на 11 июля подтопление увеличилось, но днём вода упала на 3 метра.

Напомним, из-за сильных ливней в районе села Кын вышли из берегов реки Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Дождевой паводок повредил три моста, подтопил семь домов и приусадебных участков. По информации от местных жителей, потоком воды унесло женщину.