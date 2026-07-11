В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами

По данным пресс-центра, в субботу в поселке Садовый произошло возгорание в здании склада, горели техника и бочки с горюче-смазочными материалами на открытой территории и частично внутри склада.
«Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, внутри находились емкости с растворителем и металлические бочки с отработанным маслом», — говорится в сообщении.
Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ведомство.
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