Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл — РИА Новости. Крупное возгорание на складе с емкостями с растворителем и отработанным маслом потушили в Сосновском районе Челябинской области, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА Новости

По данным пресс-центра, в субботу в поселке Садовый произошло возгорание в здании склада, горели техника и бочки с горюче-смазочными материалами на открытой территории и частично внутри склада.

«Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, внутри находились емкости с растворителем и металлические бочки с отработанным маслом», — говорится в сообщении.

Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ведомство.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше