Подросток пытался спасти женщину на реке Лух в Володарском округе: оба погибли

В Нижегородской области произошла еще одна трагедия на воде: в Володарском округе погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент случился на реке Лух.
По предварительным данным, женщина начала тонуть во время купания. На помощь ей попытался прийти находившийся на берегу 12-летний подросток, однако оба не смогли выбраться из воды.
Тела погибших извлекли спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Воротынце на реке Гремячка родственники вытащили из воды тонувшую женщину. Однако спасти её не удалось — она скончалась, не приходя в сознание, до прибытия бригады скорой помощи.
Ранее также стало известно о гибели мужчины во время купания в пруду в Сосновском округе и рыбака во время ловли с лодки в пруду Соломенный в Шатковском округе.