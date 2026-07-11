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Подросток пытался спасти женщину на реке Лух в Володарском округе: оба погибли

Тела погибших извлекли спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

Источник: Время

В Нижегородской области произошла еще одна трагедия на воде: в Володарском округе погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент случился на реке Лух.

По предварительным данным, женщина начала тонуть во время купания. На помощь ей попытался прийти находившийся на берегу 12-летний подросток, однако оба не смогли выбраться из воды.

Тела погибших извлекли спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Воротынце на реке Гремячка родственники вытащили из воды тонувшую женщину. Однако спасти её не удалось — она скончалась, не приходя в сознание, до прибытия бригады скорой помощи.

Ранее также стало известно о гибели мужчины во время купания в пруду в Сосновском округе и рыбака во время ловли с лодки в пруду Соломенный в Шатковском округе.

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