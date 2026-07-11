Женщина и подросток утонули во время купания в Володарском районе

Еще одна трагедия на воде произошла в Нижегородской области. В реке Лух Володарского района утонули 12-летний подросток и женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Как рассказали в ведомстве, 23-летняя женщина отправилась купаться и начала тонуть. Ей на помощь бросился 12-летний подросток, но не справился, и они оба пошли ко дну. Тела обоих извлекли из воды спасатели.
Следственный комитет Нижегородской области начал доследственную проверку. При осмотре тел погибших следователь не обнаружил следов криминального характера. Причину смерти будет определять судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняет специалист СК.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше