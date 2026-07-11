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Надувной матрас унес девушек в открытое озеро в СКО

11 июля в СКО на озере Большой Тарангул в Есильском районе спасатели пришли на помощь двум девушкам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время купания они находились на надувном матрасе, который сильным ветром унесло далеко от берега.

«Спасатели обнаружили девушек и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при отдыхе на водоемах соблюдайте меры безопасности, не используйте надувные матрасы при сильном ветре и не отплывайте далеко от берега.

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