СК начал проверку после гибели девушки и подростка на реке Лух в Володарском округе

Следствие рассматривает версию, согласно которой девушка начала тонуть во время купания, а подросток попытался оказать ей помощь. В результате оба скрылись под водой и не смогли выбраться. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.