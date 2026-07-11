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СК начал проверку после гибели девушки и подростка на реке Лух в Володарском округе

Трагическое происшествие случилось вблизи рабочего поселка Фролищи.

Источник: Время

В Нижегородской области организована доследственная проверка по факту гибели девушки и подростка на водоёме в Володарском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 11 июля 2026 года из реки Лух вблизи рабочего посёлка Фролищи были извлечены тела 23-летней девушки и 13-летнего подростка. При осмотре следователи не обнаружили видимых признаков криминального характера. Для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следствие рассматривает версию, согласно которой девушка начала тонуть во время купания, а подросток попытался оказать ей помощь. В результате оба скрылись под водой и не смогли выбраться. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что тела погибших извлекли спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

В региональном управлении СК отмечают, что с наступлением жаркой погоды увеличивается число происшествий на воде. Жителей призывают соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра у водоёмов.