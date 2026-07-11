Сильный ветер сорвал крышу с бассейна в центре Омска

Очередные последствия сильного ветра в Омске попали в объективы камер местных жителей, поделившихся кадрами в паблике «Голос Омска» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл неподалёку от бассейна «Пингвин», где порывами урагана сорвало часть кровли. Искорежённый металлический лист рухнул на пешеходную зону набережной Тухачевского. Оставшийся фрагмент крыши продолжает раскачиваться на фасаде здания, к тому же повреждено одно из окон спортивного комплекса.
Напомним, ранее стало известно, что в омских парках стихия повалила несколько деревьев.