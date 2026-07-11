Сильный ветер сорвал крышу с бассейна в центре Омска

Инцидент произошёл неподалёку от бассейна «Пингвин», где порывами урагана сорвало часть кровли. Искорежённый металлический лист рухнул на пешеходную зону набережной Тухачевского. Оставшийся фрагмент крыши продолжает раскачиваться на фасаде здания, к тому же повреждено одно из окон спортивного комплекса.