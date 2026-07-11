В ДТП в Омском районе погиб водитель, ещё три человека пострадали

Сегодня, в 16:30, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшим.
По предварительной информации УМВД России по Омской области, авария произошла на автодороге в районе 1-го километра от села Пушкино. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» — мужчина 1973 года рождения — выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «КИА Церато» под управлением мужчины 1976 года рождения. После этого «Фольксваген» врезался в автомобиль «Тойота Королла», которым управлял мужчина 2002 года рождения.
В результате аварии водитель «Фольксвагена» скончался на месте. Травмы различной степени тяжести получили пассажир «Фольксвагена», пассажир «Тойоты» и водитель «КИА». Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.