В ДТП в Омском районе погиб водитель, ещё три человека пострадали

По предварительной информации УМВД России по Омской области, авария произошла на автодороге в районе 1-го километра от села Пушкино. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» — мужчина 1973 года рождения — выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «КИА Церато» под управлением мужчины 1976 года рождения. После этого «Фольксваген» врезался в автомобиль «Тойота Королла», которым управлял мужчина 2002 года рождения.