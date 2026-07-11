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В ДТП в Омском районе погиб водитель, ещё три человека пострадали

Иномарка столкнулась с двумя машинами.

Источник: Управление МВД России по Омской области

Сегодня, в 16:30, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшим.

По предварительной информации УМВД России по Омской области, авария произошла на автодороге в районе 1-го километра от села Пушкино. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» — мужчина 1973 года рождения — выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «КИА Церато» под управлением мужчины 1976 года рождения. После этого «Фольксваген» врезался в автомобиль «Тойота Королла», которым управлял мужчина 2002 года рождения.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» скончался на месте. Травмы различной степени тяжести получили пассажир «Фольксвагена», пассажир «Тойоты» и водитель «КИА». Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.