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Пункты временного размещения в селе Кын Пермского края приняли 21 человека

Населённый пункт подтопило из-за ливневого паводка.

Минтербез Пермского края сообщил, что в пунктах временного размещения в селе Кын находится 21 человек.

Пункты временного размещения расположены в селе Кын в зданиях школ по адресу улица Мира, 40 и улица Железнодорожная, 49. Организовано горячее питание и спальные места. В числе расположившихся в пунктах временного размещения — двое детей.

Разлившаяся из рек вода разделила населённый пункт на 4 части. Сообщение между ними организовано на лодках. В каждой части имеется бутилированная вода и продукты питания, сообщил глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.

Интенсивность притока воды снижается, уточнили в краевом Министерстве территориальной безопасности.

Напомним, в Пермском крае затопило село: разрушены дома, дороги, мосты. Потоком воды унесло женщину.