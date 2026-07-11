Пункты временного размещения в селе Кын Пермского края приняли 21 человека

Минтербез Пермского края сообщил, что в пунктах временного размещения в селе Кын находится 21 человек.
Пункты временного размещения расположены в селе Кын в зданиях школ по адресу улица Мира, 40 и улица Железнодорожная, 49. Организовано горячее питание и спальные места. В числе расположившихся в пунктах временного размещения — двое детей.
Разлившаяся из рек вода разделила населённый пункт на 4 части. Сообщение между ними организовано на лодках. В каждой части имеется бутилированная вода и продукты питания, сообщил глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.
Интенсивность притока воды снижается, уточнили в краевом Министерстве территориальной безопасности.
Напомним, в Пермском крае затопило село: разрушены дома, дороги, мосты. Потоком воды унесло женщину.