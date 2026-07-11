Родители пытались спасти ребенка: в Башкирии утонула маленькая девочка

Маленькая девочка погибла в Башкирии. Как сообщает МЧС по РБ, трагедия произошла днем 11 июля в деревне Ахмерово Ишимбайского района. Там в реке Селеук утонула девочка 2023 года рождения.
Как сообщили в МЧС, родители самостоятельно извлекли ребенка из воды и до приезда медиков пытались провести сердечно-легочную реанимацию, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.
По данным спасателей, происшествие случилось в месте, не предназначенном для купания. На берегу были установлены предупреждающие аншлаги о запрете купания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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