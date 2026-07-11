В Прикамье малыш спас на пожаре жизнь жильцам дома

Историю чудесного спасения жильцов трехквартирного дома малышом 2019 года рождения рассказало краевое МЧС. Пожар произошел на прошлой неделе в поселке Кормовище на ул. Трактовой.
Когда в доме появился дым, мальчуган разбудил свою родственницу 2011 года рождения. Девочка сняла москитную сетку с окна и вывела мальчика на свежий воздух. Также самостоятельно через дверной проем эвакуировался мужчина 1983 года рождения.
«К сожалению, все трое получили травмы», — дополнило информацию краевое ведомство.
Пожар бушевал на площади 126 кв. метров. Горение ликвидировали 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с применением четырех единиц техники. Дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства и причину пожара.