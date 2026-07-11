Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье малыш спас на пожаре жизнь жильцам дома

Мальчик не растерялся при появлении дыма в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Историю чудесного спасения жильцов трехквартирного дома малышом 2019 года рождения рассказало краевое МЧС. Пожар произошел на прошлой неделе в поселке Кормовище на ул. Трактовой.

Когда в доме появился дым, мальчуган разбудил свою родственницу 2011 года рождения. Девочка сняла москитную сетку с окна и вывела мальчика на свежий воздух. Также самостоятельно через дверной проем эвакуировался мужчина 1983 года рождения.

«К сожалению, все трое получили травмы», — дополнило информацию краевое ведомство.

Пожар бушевал на площади 126 кв. метров. Горение ликвидировали 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с применением четырех единиц техники. Дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства и причину пожара.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше