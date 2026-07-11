«В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома, мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу, у мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги», — говорится в сообщении оперштаба.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека
В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперштаб региона. У одного из раненых зафиксирована травматическая ампутация руки.