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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперштаб региона. У одного из раненых зафиксирована травматическая ампутация руки.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома, мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу, у мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги», — говорится в сообщении оперштаба.