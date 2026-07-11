В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

«В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома, мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу, у мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги», — говорится в сообщении оперштаба.