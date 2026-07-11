Жителя Прикамья наказали за повреждение платежным терминалом глаза продавца

Житель Березников устроил дебош 17 января этого года. Мужчина пришел в магазин за бутылкой воды, но ему не хватило денег. Продавец справедливо отказала отдать товар бесплатно. Разозлившийся покупатель бросил в продавца платежный терминал, нанеся сотруднице магазина телесные повреждения — ушибленную рану с кровоподтеком на лице и ушиб правого глазного яблока.