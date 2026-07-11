В Нижегородской области 12-летний мальчик погиб, пытаясь спасти тонущую женщину

Школьник не справился с сильным течением. В результате оба скрылись под водой. Спасатели извлекли тела погибших из реки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в региональном управлении МЧС.
В июне восьмилетний Хизир Дербичев погиб в реке Сунже, пытаясь спасти тонущего товарища. В память о мальчике его именем решили назвать школу и детский парк в Ингушетии.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше