В ФРГ леворадикалы взяли на себя ответственность за диверсию на железной дороге

«Такие преступления — это не протест, а целенаправленная диверсия. Эти радикалы ссылаются на то, что хотят создать мир, в котором будет лучше для растений, животных и людей. А затем устраивают поджог — именно сейчас, когда повсюду засуха. Уже одно это показывает, что они не хотят лучшего мира, но эти люди стремятся к хаосу, они нацелены на то, чтобы заменить политику насилием», — сказал Ройль.