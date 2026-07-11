Мужчину, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА, задержали в Татарстане

Злоумышленником оказался житель Нижнекамска, который разместил в одном из чатов в мессенджере кадры с последствиями удара украинского беспилотника по промышленному предприятию.
Задержанный утверждал, что в момент атаки он находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в Сеть, а после негативных комментариев удалил публикацию.
— В отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законодательства, — уточнили в заявлении ведомства.
28 июня сотрудники полиции также задержали троих жителей Волгоградской области, снимавших на телефоны атаку украинской армии на регион.
Кроме того, в октябре прошлого года сообщалось, что за видео с уничтожением беспилотника ВСУ наказали школьницу. Девочка из Калужской области выложила в соцсети кадры работы ПВО.