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Мужчину, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА, задержали в Татарстане

Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане задержали 33-летнего мужчину, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА по региону. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане задержали 33-летнего мужчину, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА по региону. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Злоумышленником оказался житель Нижнекамска, который разместил в одном из чатов в мессенджере кадры с последствиями удара украинского беспилотника по промышленному предприятию.

Задержанный утверждал, что в момент атаки он находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в Сеть, а после негативных комментариев удалил публикацию.

— В отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законодательства, — уточнили в заявлении ведомства.

28 июня сотрудники полиции также задержали троих жителей Волгоградской области, снимавших на телефоны атаку украинской армии на регион.

Кроме того, в октябре прошлого года сообщалось, что за видео с уничтожением беспилотника ВСУ наказали школьницу. Девочка из Калужской области выложила в соцсети кадры работы ПВО.

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