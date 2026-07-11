В Перми заключили под стражу 25-летнюю распространительницу детской порнографии

Информация выявили правоохранительные органы в ходе мониторинга сети Интернет. Личность жительницы Перми установили в результате совместной работы следователей, следователей-криминалистов СУ СК РФ по Пермскому краю, а также оперативных сотрудников УУР краевого ГУ МВД России и ОУР ОП № 3 УМВД России по городу Перми.