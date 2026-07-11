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В Перми заключили под стражу 25-летнюю распространительницу детской порнографии

Подозреваемую задержали в Кировском районе города.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Кировскому району Перми возбудил в отношении 25-летней местной жительницы уголовное дело. Ее обвиняют в распространении порнографии с изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.

Информация выявили правоохранительные органы в ходе мониторинга сети Интернет. Личность жительницы Перми установили в результате совместной работы следователей, следователей-криминалистов СУ СК РФ по Пермскому краю, а также оперативных сотрудников УУР краевого ГУ МВД России и ОУР ОП № 3 УМВД России по городу Перми.

По месту жительства подозреваемой провели обыск. В его ходе изъяли средства связи, электронные носители информации. Малолетние дети изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение.

По ходатайству следствия подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность иных лиц к противоправной деятельности, устанавливаются дополнительные преступные эпизоды.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.