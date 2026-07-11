Украинская почтальонша спустила пенсии стариков в казино

Начальница почтового отделения в Закарпатской области Украины проиграла в онлайн-казино 170 тысяч гривен, предназначенных для выплаты пенсий и субсидий местным жителям, сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на материалы приговора Тячевского районного суда.
«За период с 1 по 10 сентября она проиграла примерно 170−180 тысяч гривен и после этого решила взять 170 тысяч гривен из страхового мешка, надеясь уже на следующий день одолжить необходимую сумму и вернуть ее», — приводятся в материалах дела показания подсудимой. Бывшая исполняющая обязанности начальника отделения почтовой связи в закарпатских селах Кривая и Грушово полностью признала свою вину в незаконном использовании пенсионных денег для игры в интернет-казино.
Как установило следствие, в почтовое отделение доставили инкассаторский мешок, в котором находилось более 666 тысяч гривен. Пользуясь беспрепятственным доступом к наличным деньгам, материально ответственная руководительница похитила из страхового мешка 170 тысяч гривен. Недостачу оперативно выявили работавшие в отделении почтальоны, после чего на место происшествия была вызвана полиция. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина переводила казенные средства на личные банковские карты через платежные терминалы «Укрпочты», пытаясь отыграться.
Суд признал чиновницу виновной в злоупотреблении служебным положением. Смягчающими обстоятельствами послужили искреннее раскаяние подсудимой, наличие у неё двух малолетних детей, а также то, что она полностью вернула всю похищенную сумму уже через два дня после инцидента. В итоге закарпатский суд назначил ей наказание в виде двух лет пробационного надзора, оштрафовал на 6 800 гривен и на два года лишил права занимать руководящие должности на государственных и коммунальных предприятиях.