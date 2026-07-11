Украинская почтальонша спустила пенсии стариков в казино

Суд признал чиновницу виновной в злоупотреблении служебным положением. Смягчающими обстоятельствами послужили искреннее раскаяние подсудимой, наличие у неё двух малолетних детей, а также то, что она полностью вернула всю похищенную сумму уже через два дня после инцидента. В итоге закарпатский суд назначил ей наказание в виде двух лет пробационного надзора, оштрафовал на 6 800 гривен и на два года лишил права занимать руководящие должности на государственных и коммунальных предприятиях.