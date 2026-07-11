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В Пермском крае унесённую паводком женщину ищут при помощи беспилотников

В районе села Кын вышли из берегов четыре реки.

Поиск унесённой потоком воды женщины ведётся в Пермском крае с применением беспилотников, сообщает МЧС.

«Аэромобильная группировка и группа беспилотных авиационных систем ГУ МЧС РФ по Пермскому краю проводят в селе Кын обследование зоны затопления, а также поисково-спасательные работы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Общая группировка сил и средств РСЧС, задействованная для ликвидации последствий подтопления, насчитывает 123 человека и 40 единиц техники, включая 7 плавсредств. В том числе от МЧС — 41 человек, 11 единиц техники, включая 2 плавсредства.

Напомним, из-за ливней вышли из берегов сразу четыре реки, окружающие населённый пункт — Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Подмыло дороги и мосты. В пункты временного размещения обратился 21 человек. Потоком воды унесло женщину, поиски которой сейчас ведутся.

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