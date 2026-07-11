Шесть человек утонули в Нижегородской области 11 июля

Напомним, что из реки Лух вблизи рабочего посёлка Фролищи в Володарском округе были извлечены тела 23-летней девушки и 13-летнего подростка. Следствие рассматривает версию, согласно которой девушка начала тонуть во время купания, а подросток попытался оказать ей помощь. В результате оба скрылись под водой и не смогли выбраться.