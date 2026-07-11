Шесть человек утонули в Нижегородской области 11 июля

В Нижегородской области за субботу на водоёмах погибли шесть человек, включая одного ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным спасателей, трагедии произошли в разных районах области, причины происшествий различаются. Несмотря на это, итог остаётся неизменным — гибель людей на воде.
В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности. Специалисты призывают объективно оценивать свои силы, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и выбирать для купания только оборудованные места.
Также в ведомстве подчеркнули, что при любом происшествии на воде необходимо незамедлительно обращаться за помощью по телефонам 101 или 112.
Напомним, что из реки Лух вблизи рабочего посёлка Фролищи в Володарском округе были извлечены тела 23-летней девушки и 13-летнего подростка. Следствие рассматривает версию, согласно которой девушка начала тонуть во время купания, а подросток попытался оказать ей помощь. В результате оба скрылись под водой и не смогли выбраться.
Кроме того, в Воротынце на реке Гремячка родственники вытащили из воды тонувшую женщину. Однако спасти её не удалось — она скончалась, не приходя в сознание, до прибытия бригады скорой помощи.
Ранее также стало известно о гибели мужчины во время купания в пруду в Сосновском округе и рыбака во время ловли с лодки в пруду Соломенный в Шатковском округе.