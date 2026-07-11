На трассе Екатеринбург — Тюмень произошёл провал дорожного полотна

По данным МЧС, с 11 по 13 июля на Среднем Урале ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Из-за разгула стихии на утро воскресенья без света остались около 3,8 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек. Энергетики «Россети Урал» уже восстановили подачу электричества у 80% жителей, пострадавших от грозового фронта.