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На трассе Екатеринбург — Тюмень произошёл провал дорожного полотна

На 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Талицком районе Свердловской области произошёл провал дорожного полотна. Причиной стал резкий подъём уровня воды в реке Куяр, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём канале на платформе «Макс».

Источник: Life.ru

Участок трассы был полностью перекрыт днём ранее из-за перелива воды через проезжую часть и ухудшения гидрологической обстановки. На месте провала сейчас работают все оперативные службы.

«В Талицком муниципальном округе на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень из-за повышения уровня воды в реке Куяр произошёл провал дорожного полотна. На месте работают все ответственные службы», — написал глава региона.

По данным МЧС, с 11 по 13 июля на Среднем Урале ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Из-за разгула стихии на утро воскресенья без света остались около 3,8 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек. Энергетики «Россети Урал» уже восстановили подачу электричества у 80% жителей, пострадавших от грозового фронта.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за мощной грозы с ливнями, градом и ветром до 25 м/с с 10 июля произошли отключения электричества в пяти муниципалитетах, и к утру воскресенья без света оставались Режевской и Сысертский округа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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