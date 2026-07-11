Непогода в Петербурге изменила маршруты нескольких авиарейсов

Согласно данным портала, в районе города образовалась зона ожидания. Там находились борт MU259, следовавший из Шанхая, рейс из Калининграда, N4342 из Магнитогорска, S75007 из Новосибирска и ряд других воздушных судов. Три самолёта в итоге приняли решение не дожидаться улучшения погоды и ушли на посадку в Москву.