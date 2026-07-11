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Shot: 14-летний подросток потерял сознание из-за курения вейпа в Яхроме

14-летний подросток потерял сознание во время курения вейпа в Яхроме. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

14-летний подросток потерял сознание во время курения вейпа в Яхроме. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел утром. Несовершеннолетний заперся в ванной, чтобы скрыться от родителей, но неожиданно почувствовал себя плохо и упал на пол.

Мать ребенка обнаружила его без сознания только спустя некоторое время. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали ему острое токсическое отравление парами электронной сигареты.

На данный момент школьник находится в состоянии средней тяжести, с ним работают медики, уточнили в публикации.

В прошлом году в Улан-Удэ на второй день после Нового года школьницу нашли в туалете квартиры без признаков жизни после того, как она покурила вейп.

Кроме того, недавно 14-летнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге с судорожным припадком, вызванным гипоксией вследствие курения вейпа.