Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело об убийстве школьницы обернулось скандалом с полицией в Южной Корее

В Южной Корее резонансное убийство 17-летней школьницы в Кванджу переросло в масштабный скандал вокруг полиции страны, сообщает Yonhap News Agency.

В Южной Корее резонансное убийство 17-летней школьницы в Кванджу переросло в масштабный скандал вокруг полиции страны, сообщает Yonhap News Agency.

В мае этого года в городе Кванджу была убита 17-летняя школьница. Подозреваемый, 23-летний Чан Юнги, был задержан полицией по обвинению в убийстве. Однако позже прокуратура в ходе дополнительного расследования вскрыла шокирующие обстоятельства, которые перевели это дело в разряд громкого полицейского скандала.

Как выяснилось, отец подозреваемого является действующим сотрудником полиции в Кванджу. По данным следствия, он имел доступ к материалам расследования, в том числе получил от полицейских адрес съемной квартиры сына и код от входной двери. После этого он вывез из квартиры вещественные доказательства, включая секс-куклу, которая могла указывать на сексуальный мотив преступления, и сжег мобильный телефон сына.

Кроме того, полицейские, по версии следствия, не изъяли пластиковые стяжки, найденные в машине подозреваемого, которые могли использоваться для связывания жертвы. Эти стяжки позже были обнаружены прокуратурой уже в доме отца подозреваемого.

Руководителя следственной группы арестовали по подозрению в уничтожении улик и разглашении служебной информации. Исполняющий обязанности главы Национального полицейского агентства Ю Чжэ Сон публично извинился перед семьей погибшей, пообещал наказать виновных и даже прервал свою поездку в США из-за серьезности ситуации. Также сообщается об обысках в управлениях полиции Кванджу и создании специальной следственной группы.

Ранее в США родители растворили 4-летнюю дочь в кислоте и объявили ее в розыск.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше