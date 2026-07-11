Дело об убийстве школьницы обернулось скандалом с полицией в Южной Корее

Как выяснилось, отец подозреваемого является действующим сотрудником полиции в Кванджу. По данным следствия, он имел доступ к материалам расследования, в том числе получил от полицейских адрес съемной квартиры сына и код от входной двери. После этого он вывез из квартиры вещественные доказательства, включая секс-куклу, которая могла указывать на сексуальный мотив преступления, и сжег мобильный телефон сына.