Дело об убийстве школьницы обернулось скандалом с полицией в Южной Корее

В Южной Корее резонансное убийство 17-летней школьницы в Кванджу переросло в масштабный скандал вокруг полиции страны, сообщает Yonhap News Agency.
В мае этого года в городе Кванджу была убита 17-летняя школьница. Подозреваемый, 23-летний Чан Юнги, был задержан полицией по обвинению в убийстве. Однако позже прокуратура в ходе дополнительного расследования вскрыла шокирующие обстоятельства, которые перевели это дело в разряд громкого полицейского скандала.
Как выяснилось, отец подозреваемого является действующим сотрудником полиции в Кванджу. По данным следствия, он имел доступ к материалам расследования, в том числе получил от полицейских адрес съемной квартиры сына и код от входной двери. После этого он вывез из квартиры вещественные доказательства, включая секс-куклу, которая могла указывать на сексуальный мотив преступления, и сжег мобильный телефон сына.
Кроме того, полицейские, по версии следствия, не изъяли пластиковые стяжки, найденные в машине подозреваемого, которые могли использоваться для связывания жертвы. Эти стяжки позже были обнаружены прокуратурой уже в доме отца подозреваемого.
Руководителя следственной группы арестовали по подозрению в уничтожении улик и разглашении служебной информации. Исполняющий обязанности главы Национального полицейского агентства Ю Чжэ Сон публично извинился перед семьей погибшей, пообещал наказать виновных и даже прервал свою поездку в США из-за серьезности ситуации. Также сообщается об обысках в управлениях полиции Кванджу и создании специальной следственной группы.
Ранее в США родители растворили 4-летнюю дочь в кислоте и объявили ее в розыск.