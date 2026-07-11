Силы ПВО за день сбили 41 украинский дрон над регионами России

В военном ведомстве уточнили, что дежурные силы перехватили и уничтожили все цели в промежутке с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Боевая работа велась над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Помимо этого, дроны поражались над акваториями Чёрного и Азовского морей.