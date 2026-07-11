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После взрывов в Черниговской области без света остались 23 тысячи абонентов

Более 23 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области на севере Украины. Об отключениях сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Источник: Life.ru

Перебои с энергоснабжением зафиксировали в Нежинском районе. Какие именно населённые пункты затронула авария, пока не уточняется. Ранее в Чернигове прогремела серия взрывов. Информации о повреждённых объектах на данный момент нет.

Данных о сроках восстановления подачи электроэнергии компания также не привела. Аварийные службы выясняют последствия произошедшего.

Ранее после серии взрывов в Киеве начались пожары сразу в нескольких районах. На северо-востоке Украины также зафиксировали перебои с электричеством и водоснабжением.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.