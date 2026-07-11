Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за мощной грозы с ливнями, градом и ветром до 25 м/с с 10 июля произошли нарушения электроснабжения в пяти муниципалитетах. К утру воскресенья без света оставались Режевской и Сысертский округа, где в 25 населённых пунктах обесточены 3,8 тысячи домов с 10,3 тысячи жителей, включая 2,4 тысячи детей.