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Банда украинских школьников спалила стоянку машин в Польше

В польском городе Познань группа из пяти малолетних граждан Украины в возрасте от 8 до 12 лет устроила умышленный поджог, в результате которого сгорели пять припаркованных автомобилей, сообщается в официальном заявлении подкомиссара Лукаша Патерского на сайте полиции Польши.

В польском городе Познань группа из пяти малолетних граждан Украины в возрасте от 8 до 12 лет устроила умышленный поджог, в результате которого сгорели пять припаркованных автомобилей, сообщается в официальном заявлении подкомиссара Лукаша Патерского на сайте полиции Польши.

«Эффективные действия полицейских привели к задержанию всех участников происшествия, которое началось с поджога одного из припаркованных автомобилей… Огонь распространился на другие транспортные средства», — заявил Патерский. Он уточнил, что в результате инцидента были уничтожены пять автомобилей, а к делу причастны малолетние украинские граждане.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, около 16:00 на Рабочей улице в Познани. К моменту прибытия экстренных служб пламя охватило несколько машин. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать, никто из людей не пострадал.

Собранные улики доказали, что причиной крупного пожара стал умышленный поджог. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых участников происшествия. Все они оказались гражданами Украины. В силу возраста юных злоумышленников полицейские провели с ними обязательные профилактические мероприятия на участке, после чего передали под опеку родителей. Все собранные следствием материалы направлены в семейный суд, который даст правовую оценку поведению подростков.

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