Банда украинских школьников спалила стоянку машин в Польше

Собранные улики доказали, что причиной крупного пожара стал умышленный поджог. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых участников происшествия. Все они оказались гражданами Украины. В силу возраста юных злоумышленников полицейские провели с ними обязательные профилактические мероприятия на участке, после чего передали под опеку родителей. Все собранные следствием материалы направлены в семейный суд, который даст правовую оценку поведению подростков.