Shot: Певцу Александру Добрынину вызвали скорую из-за ухудшения здоровья

Российскому певцу Александру Добрынину резко стало плохо, ему пришлось вызвать скорую. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
69-летний музыкант находился в своей квартире на юге Москвы, когда его состояние ухудшилось. По предварительным данным, у артиста возникли проблемы с сердцем.
Прибывшие на место медики смогли стабилизировать состояние певца. Последние годы Добрынин жил один и изредка выступал, но на сцене его часто мучала одышка, уточнили в публикации.
Музыкант получил широкую известность как солист ВИА «Веселые ребята». Он стал особенно популярен в конце 1980-х — начале 1990-х годов благодаря таким хитам, как «Розовые розы», «Рита-Маргарита».
До этого также стало известно, что народный артист России Евгений Стеблов был госпитализирован с подозрением на осложнение паховой грыжи. Медики рассматривали возможность проведения операции.
После в беседе с журналистами актер рассказал, что чувствует себя «более-менее хорошо». На момент разговора он уже находился дома. Стеблов заверил, что с ним «все нормально, все обошлось».