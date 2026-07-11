Отец и мать убили четырёхлетнюю дочь и растворили её тело в кислоте

По материалам следствия, девочка по имени Джавея Харрис скончалась почти за месяц до того, как её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сыщики полагают, что ребёнок получил смертельную черепно-мозговую травму во время жестокого избиения, однако вызывать врачей родители не стали. Пытаясь скрыть содеянное, они использовали агрессивные химикаты для ускорения разложения, после чего слили останки в водохранилище Сидар-Крик. В ходе поисковой операции удалось обнаружить лишь фрагменты тела. Проведённая ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат погибшей Джавее.