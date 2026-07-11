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В США суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

РИА Новости: суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Суд в столичном округе Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении дела против членов правого движения Proud Boys, обвиненных в связи со штурмом Капитолия в 2021 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Ранее апелляционный суд отменил судебные решения против Итана Нордина, Джозефа Биггса, Закари Рела и Доминика Пеццолы. После этого минюст США обратился в суд с просьбой прекратить об окончательном прекращении уголовного дела.

«Поскольку этого требуют конституция и правило 48 (a) Федеральных правил уголовного судопроизводства, суд удовлетворит ходатайство правительства и окончательно прекратит дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений», — говорится в меморандуме суда.

Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

Трамп в первый же день своего второго срока в Белом доме помиловал сразу 1,5 тысячи человек, осужденных по разным статьям в связи с захватом Конгресса. Это помилование, однако, не затронуло членов Proud Boys. С их лидера Энрике Таррио все обвинения были сняты по запросу минюста в 2025 году.

Кроме того, Верховный суд США в начале апреля отравил на пересмотр в апелляционный суд дело о снятии обвинений с бывшего советника американского президента Дональда Трампа Стива Бэннона, который отсидел четыре месяца за неявку для дачи показаний в конгресс о событиях 6 января 2021 года.

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