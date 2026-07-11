В США суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

Трамп в первый же день своего второго срока в Белом доме помиловал сразу 1,5 тысячи человек, осужденных по разным статьям в связи с захватом Конгресса. Это помилование, однако, не затронуло членов Proud Boys. С их лидера Энрике Таррио все обвинения были сняты по запросу минюста в 2025 году.