Свыше 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за дождей

10 округов и свыше 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества из-за дождя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.
«Под отключения попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский», — рассказал Дронов.
Добавляется, что над восстановлением подачи электричества в настоящий момент работает 25 бригад, состоящих из 87 рабочих и 28 единиц техники.
За прошедшую неделю в Новгородской области выпало аномальное количество осадков. По информации метеослужб, в Великом Новгороде выпало свыше половины от месячной нормы дождя.
Ранее сообщалось, что все округа Херсонской области были обесточены в результате атак украинских военных на регион.