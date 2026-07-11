Бастрыкин потребовал доклад о нападении собаки на ребёнка под Новгородом

«Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы УМВД России по Новгородской области, на шестилетнего мальчика, гулявшего у дома, напала бродячая собака. Ребёнок получил укушенные раны руки и плеча. Родители сами повезли его в областную детскую больницу в Великом Новгороде и на въезде в город обратились к инспекторам ДПС. Полицейские оперативно доставили маму с ребёнком в больницу, где ему зашили руку, сделали прививки от бешенства.
Ранее в Санкт-Петербурге ротвейлер без намордника напал на пятилетнюю девочку возле детской площадки. Ребёнок гулял с матерью, которая везла коляску с младенцем. Собака внезапно атаковала малышку — та закрыла ребёнка собой, но она всё равно получила множественные укусы, сильнее всего пострадала кисть левой руки. Родители девочки обратились в полицию.
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