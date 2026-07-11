Бастрыкин потребовал доклад о нападении собаки на ребёнка под Новгородом

По данным пресс-службы УМВД России по Новгородской области, на шестилетнего мальчика, гулявшего у дома, напала бродячая собака. Ребёнок получил укушенные раны руки и плеча. Родители сами повезли его в областную детскую больницу в Великом Новгороде и на въезде в город обратились к инспекторам ДПС. Полицейские оперативно доставили маму с ребёнком в больницу, где ему зашили руку, сделали прививки от бешенства.