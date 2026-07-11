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В Пензе установили личность женщины, использовавшей инвалида для заправки без очереди

По данным изданий, женщина выложила в соцсети видео, на котором рассказала, что «взяла у подруги» ребенка и справку об инвалидности, после чего собирается воспользоваться правом на внеочередное обслуживание.

Источник: РИА "Новости"

ПЕНЗА, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность женщины, которая использовала ребенка-инвалида своей знакомой для заправки автомобиля на АЗС вне очереди в Пензе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

«По данному факту проводится проверка. На данный момент личность [женщины] установлена», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили о том, что женщина взяла ребенка с инвалидностью, чтобы заправить машину на АЗС вне очереди. По данным изданий, она также выложила в соцсети видео, на котором рассказала, что «взяла у подруги» ребенка и справку об инвалидности, после чего собирается воспользоваться правом на внеочередное обслуживание. По информации СМИ, на заправке женщину действительно обслужили без ожидания.