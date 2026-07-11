В Пензе установили личность женщины, использовавшей инвалида для заправки без очереди

Ранее СМИ сообщили о том, что женщина взяла ребенка с инвалидностью, чтобы заправить машину на АЗС вне очереди. По данным изданий, она также выложила в соцсети видео, на котором рассказала, что «взяла у подруги» ребенка и справку об инвалидности, после чего собирается воспользоваться правом на внеочередное обслуживание. По информации СМИ, на заправке женщину действительно обслужили без ожидания.