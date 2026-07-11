На Украине военных ВСУ обвиняют в убийстве похищенных жителей Киевской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины обвиняется в похищении и убийстве двух мирных жителей Киевской области. Об этом сообщила украинская военная служба правопорядка (ВСП).
В субботу стало известно, что девять военных бригады задержаны за похищение двух гражданских лиц. Командир Станислав Лучанов, по приказу которого действовали военные, самовольно покинул часть. Как сообщила ВСП в своем Telegram-канале, совместно с полицией была выявлена «организованная группа лиц, причастных к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух мирных граждан на территории Киевской области». Бывшему командиру бригады и другим участникам преступления предъявлены обвинения по соответствующим статьям. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Генштаб ВСУ уточнил в своем Telegram-канале, что местонахождение бывшего комбрига пока не установлено. Все фигуранты дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Как передавало издание «Зеркало недели», Лучанов приказал подчиненным наказать двух мужчин, оскорбивших его жену. Родственники похищенных братьев рассказали изданию «Общественное», что в ночь на 28 июня группа военных ворвалась к ним во двор и увезла их в неизвестном направлении.
Лучанов возглавлял 155-ю бригаду ВСУ с февраля. До этого он был начальником штаба штурмового полка «Скала», который сейчас оказался в центре скандала из-за пыток мобилизованных. В мае в соцсетях распространилось видео из 155-й бригады, где связанного военнослужащего избивают на глазах у сослуживцев. Тогда Лучанов отрицал свою причастность к инциденту.