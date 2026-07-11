На Украине военных ВСУ обвиняют в убийстве похищенных жителей Киевской области

В субботу стало известно, что девять военных бригады задержаны за похищение двух гражданских лиц. Командир Станислав Лучанов, по приказу которого действовали военные, самовольно покинул часть. Как сообщила ВСП в своем Telegram-канале, совместно с полицией была выявлена «организованная группа лиц, причастных к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух мирных граждан на территории Киевской области». Бывшему командиру бригады и другим участникам преступления предъявлены обвинения по соответствующим статьям. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.