Установлена личность женщины, использовавшей инвалида для заправки без очереди

Сотрудники правоохранительных органов установили личность женщины, использовавшей ребенка-инвалида своей знакомой для заправки машины на АЗС без очереди в Пензе. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.
— По данному факту проводится проверка. На данный момент личность женщины установлена, — цитирует собеседника ТАСС.
Ранее жительница Пензы «арендовала» у подруги мальчика-инвалида, чтобы обойти очередь на АЗС. В итоге сотрудники отправили ее заправлять автомобиль на резервную колонку.
Заместитель главы комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал омерзительной историю с заправкой вне очереди благодаря ребенку с инвалидностью, которая вызвала широкий резонанс в Сети.
По его словам, «больной ребенок — это не “пропуск-вездеход”, использовать его болезнь ради пары литров бензина — омерзительно».