В результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР пострадали девять человек

Ранее в Запорожской области в результате атаки ВСУ повреждения получили пассажирские автобусы. По словам губернатора Евгения Балицкого, никто не пострадал. Целью атаки стали пассажирские автобусы, которые используются для гражданских перевозок и должны были выйти на маршрут. На месте происшествия работали оперативные службы, которым предстоит оценить нанесённый ущерб.