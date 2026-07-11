В Москве произошло задымление на крыше трамвая

В дептрансе уточнили, что пострадавших нет — водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение — восстановлено в максимально короткие сроки. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно.