В Москве произошло задымление на крыше трамвая

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Задымление произошло на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2 в Москве, сообщили в департаменте транспорта столицы.
«На Бауманской улице (в районе остановки “Басманный Двор”) задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50… Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Ранее, около 21.40 мск произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
В дептрансе уточнили, что пострадавших нет — водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение — восстановлено в максимально короткие сроки. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно.
Подробности произошедшего установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла, отметили в департаменте.
Вскоре в ведомстве добавили, что АО «Трансмашхолдинг», занимающееся обслуживанием трамваев, уже разбирается по данном случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.
Вагон, на крыше которого произошло задымление, как пояснили в дептрансе, перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание.