Девять человек пострадали в ДНР при атаке ВСУ на автобус

Украинские военные атаковали пассажирской автобус около поселка городского типа Старобешево в ДНР, ранены девять человек. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил глава республики Денис Пушилин.
— В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово около пгт Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек, — написал он в мессенджере МАКС.
10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области.
Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.
В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны за неделю ликвидировали над территорией РФ 4975 украинских беспилотников, о чем сообщили в Министерстве обороны страны.