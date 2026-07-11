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Девять человек пострадали в ДНР при атаке ВСУ на автобус

Украинские военные атаковали пассажирской автобус около поселка городского типа Старобешево в ДНР, ранены девять человек. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Украинские военные атаковали пассажирской автобус около поселка городского типа Старобешево в ДНР, ранены девять человек. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил глава республики Денис Пушилин.

— В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово около пгт Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек, — написал он в мессенджере МАКС.

10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области.

Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.

В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны за неделю ликвидировали над территорией РФ 4975 украинских беспилотников, о чем сообщили в Министерстве обороны страны.