Девять человек пострадали в ДНР при атаке ВСУ на автобус

— В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово около пгт Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек, — написал он в мессенджере МАКС.