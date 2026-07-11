Женщина на сапборде погибла в шторм на Финском заливе

— По предварительным данным, две женщины вышли на воду на сапе без спасательных жилетов. Из-за резко ухудшившихся погодных условий и сильного ветра они не смогли вернуться на берег. На помощь пострадавшим оперативно отправились экстренные службы. В ходе обследования акватории дежурная смена спасателей обнаружила тело одной из женщин без признаков жизни, — сказано в Telegram-канале ведомства.