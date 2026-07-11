Женщина на сапборде погибла в шторм на Финском заливе

В Ломоносовском районе Ленинградской области прогулка на сапборде в непогоду закончилась трагедией. Спасатели обнаружили тело одной из женщин, поиски второй в данный момент продолжаются. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в МЧС по региону.
Инцидент произошел в акватории Финского залива, в районе бухты Батарейная около поселка Шепелево.
— По предварительным данным, две женщины вышли на воду на сапе без спасательных жилетов. Из-за резко ухудшившихся погодных условий и сильного ветра они не смогли вернуться на берег. На помощь пострадавшим оперативно отправились экстренные службы. В ходе обследования акватории дежурная смена спасателей обнаружила тело одной из женщин без признаков жизни, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время спасатели продолжают прочесывать залив в поисках второй пропавшей.
3 июля в Иркутской области во время сплава на рафтах по реке Иркут с участием 49 человек, включая 23 детей, четырехлетнего ребенка унесло течением.
1 июля двух мужчин с разницей в несколько часов унесло течением во время купания в реке Катуни в Майминском районе Республики Алтай.