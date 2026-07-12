В Ленинградской области женщина погибла при выходе на сапе в Финский залив

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», инцидент произошел в акватории Финского залива в Ломоносовском районе Ленобласти в районе поселка Шепелево (бухта Батарейная).
«Поступило сообщение о том, что в непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда… обнаружено тело одной из женщин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски второй женщины продолжаются.
В Ленинградской области в субботу проходит грозовой фронт, который сопровождается ливнями и шквалистым ветром.