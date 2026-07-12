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В Ленинградской области женщина погибла при выходе на сапе в Финский залив

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Две женщины в непогоду вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная в Ленинградской области, одна из них погибла, вторую ищут, сообщило региональное управление МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», инцидент произошел в акватории Финского залива в Ломоносовском районе Ленобласти в районе поселка Шепелево (бухта Батарейная).

«Поступило сообщение о том, что в непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда… обнаружено тело одной из женщин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски второй женщины продолжаются.

В Ленинградской области в субботу проходит грозовой фронт, который сопровождается ливнями и шквалистым ветром.

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