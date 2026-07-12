Дрон ВСУ атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в Белгородской области

В Грайвороне Белгородской области 13-летнего мальчика на велосипеде атаковал украинский беспилотник, у ребенка тяжелые ранения. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил оперативный штаб региона.
— В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде. 13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что врачи оценивают состояние школьника как тяжелое.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали пассажирской автобус около поселка городского типа Старобешево, ранены девять человек.
10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.