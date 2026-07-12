Упавшее дерево насмерть задавило ребенка в Тверской области. Трагедия произошла в Конаковском округе в деревне Карачарово. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил Telegram-канал «112».
— Дерево рухнуло на палатку, где находился семилетний мальчик. Его доставили в больницу с травмами, но спасти не смогли — школьник умер, — сказано в публикации.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту произошедшего, говорится на сайте ведомства.
11 июля двух молодых людей госпитализировали после удара молнии во время сильного шторма в Москве. Инцидент произошел на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. Два человека сидели под деревом, когда ударил разряд.
26 мая на территории городского пляжа в Чайковском Пермского края на 16-летнюю школьницу упало дерево, в результате чего она погибла. В тот день в регионе наблюдался сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Позднее стало известно, что девушка погибла на берегу реки Сайгатка на глазах у одноклассников, с которыми отмечала последний звонок.