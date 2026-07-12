Упавшее дерево насмерть задавило ребенка в Тверской области

26 мая на территории городского пляжа в Чайковском Пермского края на 16-летнюю школьницу упало дерево, в результате чего она погибла. В тот день в регионе наблюдался сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Позднее стало известно, что девушка погибла на берегу реки Сайгатка на глазах у одноклассников, с которыми отмечала последний звонок.