Из-за грозы в Петербурге 11 самолётов ушли на запасные аэродромы

В Пулково из-за приближающегося грозового фронта возможны сдвиги в графике вылетов и прилетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
В настоящее время время вылета отдельных рейсов корректируется.
«На текущий момент 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.
Несмотря на корректировки расписания, аэропорт функционирует в обычном режиме. До этого, по данным Flightradar, воздушные суда из Новосибирска, Сочи и ряда других городов были вынуждены задерживаться в зоне ожидания.
В субботу город накрыли ливни с грозами и ураганным ветром. В некоторых районах за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Из-за стихии также задерживались пригородные электрички.
«КП-Санкт-Петербург» публиковал последствия ураганного ветра и ливня в городе 11 июля.